Посол России рассказал о взаимодействии Москвы и Тегерана по ядерной программе

Российский посол в Иране Леван Джагарян заявил о том, что никаких поставок, кроме ядерного топлива для АЭС «Бушер», Москва Тегерану не предоставляет. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Для того чтобы обеспечить безопасность эксплуатации первого блока АЭС «Бушер» в Исламской республике российская сторона регулярно поставляет свежее ядерное топливо. Однако взаимодействий с Тегераном в других направлениях, связанных с тем же ядерным топливом, Москва не осуществляет», - сообщил Джагарян, ответив на раннее заявление иранского правительства о стремлении стать самостоятельным производителем ядерного топлива.

Напомним, что в первых числах января 2021 года представитель иранской Организации атомной энергии Бехруз Камальванди заявил о том, что страна планирует при сотрудничестве с Российской Федерацией стать производителем ядерного топлива.

Также отметим, что первый блок атомной электростанции был подключен к иранской энергосистеме в 2011 году. Его строительство производилось при поддержке РФ. С этого момента Москва предоставляет Тегерану ядерное топливо для эффективной работы первого блока. Последний раз доставка топлива в Иран была совершена 29 апреля 2020 года.