Military Watch: вертолетоносцы России могут стать крупнейшими в мире десантными кораблями

Сегодня, 22:24

Анна Лисова

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Military Watch: вертолетоносцы России могут стать крупнейшими в мире десантными кораблями

Россия поставит самые большие в мире десантные корабли, пишет американское издание Military Watch.

Перевод этой публикации предоставил портал ПолитРоссия

Речь идет об универсальных десантных кораблях проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Они были заложены в июле 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. В эксплуатацию эти военные суда будут введены в 2026 и 2027 годах, соответственно. Обойдутся они Минобороны РФ в 1,36 млрд долларов. 

Автор публикации отмечает, что водоизмещение каждого такого корабля составляет около 44 тыс. тонн. Это больше, чем водоизмещение УДК США класса «Уосп». Водоизмещение китайских Type 075 составляет 40 тыс. тонн, а французских «Мистралей» около 20 тыс. тонн. Пока больше только у кораблей США класса «Америк» - около 45 тыс. тонн при полной боевой загрузке. Но российские УДК проекта 23900 потенциально могут стать самыми большими в мире. 

Учитывая большой размер этих десантных кораблей, можно предположить, что они будут использоваться в том числе для размещения вертолетов штурмовых моделей. Как отмечают западные аналитики, у СССР было много успешных наработок в данном направлении. Поэтому вполне возможно, что некоторые из них послужат базой для новых российских вертолетосноцев.  

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