Азербайджанский политолог развеял миф о создании Армии Великого Турана, пишет ПЭ.

Как утверждает азербайджанский политолог Зардушт Ализаде, слухи о намерениях турецкого президента Эрдогана создать Армию Великого Турана являются не более чем мифами, чтобы запугать своих противников, в числе которых и Россия.

Уже не первый год в мире обсуждается возможность создания нового военного блока, куда бы вошли тюркоязычные страны - «Армии Великого Турана». Там могли бы оказаться страны бывшего СССР: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркменистан. Три месяца назад разговоры об этом проекте «запустило» турецкое издание Turkiye Gazetesi: там разместили материал «Путь — Туранская армия», где военные эксперты заявили о приближении воплощения давней мечты Анкары в связи с успешным наступление Азербайджана с турецкой техникой в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем Зардушт Ализаде убежден, что создание нового военного блока - «чистая спекуляция».

«Кто-то спекулирует на восстановлении Советского Союза, кто-то — на восстановлении Османской империи. Туран — это политический миф поэта Абулькасим Фирдоуси Шах-наме. Степи, где кочевали тюрки. Мистическая страна, которой пугают русский народ. Разве может быть союз славянских государств в составе России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Болгарии и других стран? Это миф. Между славянскими странами есть серьезные разногласия, разные взгляды на многие вещи. То же самое и в тюркских народах», — объяснил свою позицию эксперт.