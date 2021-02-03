Российский эксперт назвал срок разгрома Польши в случае войны

Сегодня, 16:29

Александр Зуев

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Российский эксперт назвал срок разгрома Польши в случае войны

Российские Вооруженные силы превосходят польскую армию, так  как располагают современной военной техникой,  и предполагаемый конфликт между Россией и Польшей закончится разгромом поляков. О таком сценарии рассказал замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Он также  добавил, что Россия одержала  бы  победу пусть не за четыре дня, но за двадцать точно. 

Эксперт также сказал, что американское вооружение не сыграет большой роли, так  как  системы залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, которые поставляются польской армии, уступают российским аналогам — комплексам «Искандер» и зенитным системам С-400. Кроме  того, американские истребители F-35, которыми располагают поляки, слишком дорогие, пишет lenta.ru.

Ранее сообщалось, что во время учений «Зима-20» польские военные, которые смоделировали вооруженный конфликт с предполагаемой  «страной-агрессором с востока», не смогли выполнить задачу по обороне страны в течение 22 суток и подпустили противника к Варшаве уже на четвертый день.

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