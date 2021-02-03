Российский эксперт рассказал, почему США оставили войска в Германии

Вчера, 21:14

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Российский эксперт рассказал, почему США оставили войска в Германии

Военный эксперт и консультант Иван Коновалов выявил причину того, почему США оставили своих военных на территории Германии. По его убеждению, тут вовсе не кроются финансовые причины, о которых ранее заявлял Дональд Трамп — Вашингтон просто пытается таким способом «сохранить лицо и укрепить свой авторитет в мире», информирует «Общественная служба новостей».

Иван Коновалов проанализировал высказывание 45-го президента США Дональда Трампа о том, что вывод американских военных с территории Германии «временно заморожен из-за финансовых обязательств»

«Для администрации Джо Байдена также очень выгодно, чтобы американские военные оставались на европейской территории, особенно после того, как Вашингтон принял предложение по продлению договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, инициированное Москвой», - прокомментировал эксперт. 

Коновалов пояснил, что США пришлось признать правоту России, и что-то делать для того, чтобы «не потерять лицо» и укрепить свой авторитет. 

«Поэтому США и не спешит выводить свои войска из Европы — постоянное американское присутствие выгодно оттеняет позицию США на международной арене», - указал эксперт.

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