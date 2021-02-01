Издание National Interest: У США нет оружия равного ТОС-1 Буратино

Сегодня, 17:39

Анна Лисова

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Издание National Interest: У США нет оружия равного ТОС-1 Буратино

Аналитики издания National Interest рассказали о преимуществах российской самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) ТОС-1 «Буратино».

В публикации отмечается, что ТОС-1 запускает ракеты с топливно-воздушным взрывчатым веществом (FAE). Такие ракеты, сработав, выделяют тепло, которое дает смертельные ожоги. А также эти ракеты создают своеобразный вакуум, и в результате уничтожаются все живые организмы в радиусе 200-300 метров. 

Спастись от этого эффекта не поможет ни бронежилет, ни укрытие, поскольку возникшее давление попросту «высасывает» весь воздух из легких жертвы. 

Авторы публикации отмечают, что на данный момент не существует ни одного аналога этого оружия. Впервые оно применялось в Афганистане в 1988-1989 годах. Применялось оно, отмечают эксперты, в дальнейшем при осаде Грозного. По некоторым данным, несколько систем ТОС-1 Россия продала Ираку. Могли применяться они и в конфликте в Нагорном Карабахе, поскольку у России их закупил и Ереван, и Баку. 

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