Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки оконфузилась, отвечая на вопрос журналиста о ВКС США

Сегодня, 09:14

Анна Лисова

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Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки оконфузилась, отвечая на вопрос журналиста о ВКС США
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

В очередной раз на встрече с журналистами оконфузилась пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. 

В этот раз она рассказала о новейшем американском военном самолете Space Force. 

Джен Псаки перепутала космические силы США «Space Force» с президентском бортом «Air Force One». Когда у нее спросили о космических силах, которые были учреждены в США во время нахождения на посту президента Дональда Трампа, стало понятно, что она запуталась и не поняла суть вопроса. 

«Ого, «Space Force»! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от «Space Force». Но я не уверена, кто это», - заявила Джен Псаки.

Хотя журналисты не стали уточнять у Псаки далее что-либо по этой теме, поняв, что смысла от этого не будет, в Сети конфуз пресс-секретаря Белого дома заметили. Пользователи шутят касательно нового самолета, о котором рассказала она. 

«Интересно, а новый самолёт «сегодняшнего дня» сможет приплыть к берегам Белоруссии?», «Странно, что секретарь не заявила о том, что это гиперзвуковой самолет и не стала говорить о его угрозе России», - пишут пользователи в комментариях. 

А некоторые комментаторы с иронией задают вопрос, будет ли этот самолет представлять «угрозу для России». 

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