Рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР из-за дедовщины

Сегодня, 20:44

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Рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР из-за дедовщины

Военнослужащий ВСУ перешел на сторону ДНР из-за дедовщины.

Рядовой механизированного батальона 1-й танковой бригады ВСУ перешел на сторону ополчения ДНР, попросив у представителей Народной милиции защиты от сослуживцев. Причиной такого поступка называют дедовщину и поборы в его подразделении. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Так, он заявил, что военнослужащий ВСУ сумел связаться с представителями ДНР еще до своего побега. Солдат рассказал, что в своем батальоне он страдал от вседозволенности командного состава: те отбирали продовольствие, угрожая расправой.

«С целью сохранения жизни украинского гражданина во взаимодействии с силовыми ведомствами республики 28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового Анатолия Тараненко», - подчеркнул Басурин. 

И добавил, что власти республики готовы поддержать безопасный переход на сторону ополчения.

Между тем, по словам замначальника, помимо этого, совершили побег еще двое украинских солдат и сейчас они могут скрываться в поселке Тарамчук в Донецкой области. 

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