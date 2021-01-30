Российский эксперт рассказал, зачем НАТО проводит учения на границе с Калининградской областью

Учения стран НАТО на границе с Калининградской областью – это попытка Запада показать, что он главенствует в Балтийском небе. Такого мнения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин, о чем он заявил в эфире телеканала «Каскад ».

Желание доказать превосходство толкнуло НАТО к тому, что в ходе учений в Прибалтике отрабатываются возможные удары по Калининградской области. В учениях задействованы Б-52. Запад. Целью этого всего, уверен Литовкин, является втягивание России в гонку вооружений. НАТО хочет добиться того, чтобы Россия отвечала на его провокации.

О проведении учений, в рамках которых НАТО отрабатывает захват Калининградской области, сообщили накануне зарубежные СМИ, ссылаясь на источник в Военно-морском аналитическом центре США. По сценарию учений, Польша будет вести главное наступление. Ее войска должны ликвидировать российские «Искандеры», нанести удар по Балтийскому флоту и уничтожить все российские силы, которые останутся в регионе.