В Сети появилось видео полета российского Су-24 вблизи американского эсминца

Шестой флот США опубликовал в Twitter кадры низкого пролета российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 рядом с американским эсминцем «Дональд Кук», который несет службу в международных водах в Черном море.

Также на видео можно услышать голоса американских военных. Судя по всему, они полагали, что российские бомбардировщики устроят провокацию. Но сверхзвуковой бомбардировщик всего лишь идентифицировал американское судно.

Как сказано в сообщении, которое появилось в Twitter, ВМС США находятся в Черном море с целью обеспечения безопасности в регионе.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, ???? #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Известно, что ракетный эскадренный миноносец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января. Действия американского судна все время отслеживали российские военные моряки. Еще в декабре журнал The National Interest сообщил, что учения американского флота США и стран НАТО в Черном море представляют собой предупреждение для России.

Между тем российское внешнеполитическое ведомство выразило беспокойство тем, что США и НАТО наращивают силы в Черном море, увеличивают количество заходов кораблей ВМС стран североатлантического альянса в порты союзников и партнеров. Помимо прочего, совершаются полеты самолетов и беспилотников вдоль российских границ.