В Сети появилось видео полета российского Су-24 вблизи американского эсминца

Шестой флот США опубликовал в Twitter кадры низкого пролета российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 рядом с американским эсминцем «Дональд Кук», который несет службу в международных водах в Черном море.

Также на видео можно услышать голоса американских военных. Судя по всему, они полагали, что российские бомбардировщики устроят провокацию. Но сверхзвуковой бомбардировщик всего лишь идентифицировал американское судно.

Как сказано в сообщении, которое появилось в Twitter, ВМС США находятся в Черном море с целью обеспечения безопасности в регионе.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, ???? #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb