В Сети появилось видео полета российского Су-24 вблизи американского эсминца

Сегодня, 15:59

Александр Зуев

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В Сети появилось видео полета российского Су-24 вблизи американского эсминца

Шестой флот США опубликовал в Twitter кадры низкого пролета российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 рядом с американским эсминцем «Дональд Кук», который  несет службу в международных водах в Черном море.

Также на видео можно услышать голоса американских военных. Судя по всему, они полагали, что российские бомбардировщики устроят   провокацию. Но сверхзвуковой бомбардировщик всего лишь идентифицировал  американское судно.

Как сказано в сообщении, которое появилось  в Twitter,  ВМС США находятся  в Черном море с целью обеспечения безопасности в регионе. 

Известно, что  ракетный эскадренный миноносец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января.  Действия американского судна все время отслеживали российские военные моряки. Еще в декабре журнал The National Interest сообщил, что учения американского флота США и стран НАТО в Черном море представляют собой предупреждение для России.

Между тем российское внешнеполитическое ведомство выразило беспокойство тем, что США и НАТО наращивают силы в Черном море, увеличивают количество заходов кораблей ВМС стран североатлантического альянса в порты союзников и партнеров. Помимо прочего,  совершаются полеты самолетов  и беспилотников вдоль российских границ.

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