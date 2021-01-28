Назван сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области России

Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области.

Согласно сценарию превентивного удара сил НАТО по Калининградской области, будет ликвидировано четыре основные цели этого региона. Об этом сообщает издание Over Defense со ссылкой на информацию от американской организации Center for Naval Analyses (CNA).

Так, под ключевыми целями подразумеваются пусковые установки баллистических ракет малой дальности (БРМД), которые могут переносить ядерные боеголовки; корабли и инфраструктура Балтийского флота; зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», а также непосредственно личный состав российской армии в Калининграде, ликвидация которого нужна для «обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Чтобы одержать победу в потенциальном сражении под Калининградом, НАТО надеется на «скорость и внезапность» в частности, польских ВС.

Чтобы уничтожить одну из главных целей - ракетные комплексы «Искандер», натовцы намерены применить опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе вместе с ракетным ударом по хранилищам боеприпасов. А для того чтобы нанести непоправимый урон и тем самым обеспечить недееспособность Балтийского флота, в плане предусмотрено использование норвежских ракет Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровых самоходных гаубиц. Кроме того, сценарий предписывает задействовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) WR-40 Langusta для ликвидации российских систем противовоздушной обороны (ПВО), таких как С-400 «Триумф».

Так, авторы проекта уверены, что «ликвидация российской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра открывает небо для воздушных ударов по силам, оказавшимся в калининградском котле, ликвидируя тяжелую технику и нанеся непоправимый урон оборонительным возможностям мобильных моторизованных частей».

После того, как вышеперечисленные цели будут уничтожены или им будет нанесен непоправимый урон, для НАТО, согласно плану, остается «последний шаг к решительной победе в регионе и выполнению стратегических задач — уничтожение оставшихся российских силовых элементов».

Ко всему прочему в документе указывается, что «полномасштабная война — маловероятный сценарий». И одна из причин - «финансовая ситуация» России, которая «исключает возможность длительного участия в конфликте».