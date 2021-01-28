США настаивают на устранении ракетной угрозы Ирана

Сегодня, 09:44

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США настаивают на устранении ракетной угрозы Ирана
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

В США настаивают на устранении ракетной угрозы Ирана.

Как заявил 29 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом мира, важным делом в США считают решение вопроса о ракетной проблеме Ирана. В то же время «критически важным приоритетом» власти страны признали ядерную программу Тегерана.

«Если мы сможем вернуться к дипломатии, чтобы поместить ядерную программу Ирана в коробку, это приведет к созданию платформы, в рамках которой будут предприняты глобальные усилия, включая партнеров и союзников в регионе, в Европе и во всем мире, с целью устранения других серьезных угроз, которые представляет Иран, включая проблему [его] программы баллистических ракет... Но на наш взгляд, критически важно в первоочередном порядке заниматься решением проблемы обострения ядерного кризиса, поскольку Иран все ближе и ближе к тому, чтобы иметь достаточное количество расщепляющегося материала для [создания ядерного] оружия», - заявил американский чиновник.

На фоне успешного продвижения вперед разработок баллистических ракет и ядерной программы Тегерана, по словам Салливана, «их агрессия в регионе не ослабевает». Иранская политика Трампа не сработала и он, фактически, оставил в наследство Байдену Иран, близкий к созданию ядерного оружия.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США намерена не только продлить срок, но и укрепить ограничения согласно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. А кроме этого, расширить его действие и на иную деятельность Тегерана.

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