Запад оценил военное сотрудничество с Россией как вопрос о выходе Турции из НАТО

Сегодня, 10:49

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Запад оценил военное сотрудничество с Россией как вопрос о выходе Турции из НАТО

Запад оценил военное сотрудничество с РФ как вопрос о выходе Турции из НАТО.

Слова властей Турции о том, что при необходимости они будут закупать вооружение у России, дали повод думать о ее возможном выходе из состава НАТО. Кроме того, настроение новой администрации Белого дома показывает, что Эрдогану вряд ли простят покупку у Москвы С-400. Об этом сообщает издание Turkiye.

С 2016 года после попытки государственного переворота, а также ряда заявлений и действий со стороны США, Турция изменила принципы своей политики в плане обороны страны. После отказа американцев продать ей истребители F-35, раскол лишь усилился и Анкара начала договариваться с Россией о покупке ЗРК С-400. И приобрела их.

Россия для НАТО - чуть ли не враг и покупка у потенциального врага оружия одной из стран-членов НАТО существенно позлило США. Угрозы санкциями против Турции длились с 2018 года вплоть до победы Байдена на выборах. Все же, несмотря на громкие слова госсекретаря Энтони Блинкена, на практике власти США, скорее всего, будут более осторожны.

«Слова Блинкена о «так называемом стратегическом партнере», заявление Турции о том, что в случае необходимости она может закупить у России другие вооружения — как, например, самолеты — вызвали вопрос: Турция выходит или должна выйти из НАТО?», - спрашивает обозреватель издания.

На днях посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт поддержал позицию США и НАТО, отметив, что союзники должны сотрудничать в вопросах вооружения только со странами-участницами альянса. На это Эрдоган и турецкие власти говорят о равнении на Запад.

Однако Госдеп США пока приостановил некоторые сделки по поставке Турции вооружения, в том числе и продажу F-35. И даже переметнулся на помощь Палестине, которую во времена Трампа приостановили. В этой связи автор материала считает, что «Турция не должна выходить из НАТО, но должна также сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией. Должна иметь широкий спектр альтернатив. Конечно, также нужно увидеть политику Байдена и его соратников в отношении Турции».

В заключении эксперт отметил, что и США, и Великобритания понимают, что выход Турции из альянса во многом ослабит Запад перед Россией.

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