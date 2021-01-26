«Медуза» рассказала о 16-этажном бункере под дворцом в Геленджике

Сегодня, 20:49

Ольга Громова

0

Image 16+
«Медуза» рассказала о 16-этажном бункере под дворцом в Геленджике

В России еще не стихли страсти после выхода фильма ФБК о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину, как в продолжение темы появилось еще одно расследование. Его провела команда «Медузы».

Из опубликованного материала следует, что в фильме, оказывается, показано далеко не все. Так, утверждается, что аквадискотека во дворце не одна, а две. Фактически под дворцом располагается 16-этажный подземный бункер.

Близ громадного строения имеется поместье поменьше - называют его «Диминой дачей». Появилось оно еще во времена президентства Медведева в поселке Дивноморское.

«Медуза» настаивает, что во дворце всеми работами руководит именно Федеральная служба охраны. Это якобы подтверждают и подрядчики.

Что касается подземного комплекса, он буквально насквозь пронзает мыс Идокопас, на котором располагается дворец. В случае если возникнет необходимость, через него можно проводить эвакуацию.

«Под домом — целый муравейник в скале. Мы просто заходим в вестибюль — как мы это каждый день делаем в метро — и начинаем спускаться вниз. На 14-15 уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж», — поведал изданию один из строителей.

Он добавил, что это беспрецедентный подземный объект. И любого другого наподобие нигде нет - ни в России, ни в мире.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Медуза» рассказала о 16-этажном бункере под дворцом в Геленджике

Сегодня, 20:49

Джо Байден объявил Huawei опасностью для национальной безопасности

Сегодня, 00:14

Политолог Сатановский считает Обаму реальным победителем президентских выборов в США

Вчера, 09:44

Армения вновь отказалась от покупки российского оружия в пользу иностранного

26-01-2021, 18:49

Оценку способности Азербайджана содержать свою армию назвали в Армении

25-01-2021, 14:44

В Киеве объяснили причину неисправности американской техники в рядах ВСУ

25-01-2021, 00:24

Пригожин: либерасты никогда не будут править Россией

24-01-2021, 14:34

Китайцы объяснили, почему Россия не зря ждала выпуска Су-57 двадцать лет

23-01-2021, 22:39

Sohu: Российские истребители пресекли провокацию ВВС США над Черным морем

23-01-2021, 11:14

В России допускают уничтожение сил ВСУ в случае вторжения на Донбасс

23-01-2021, 09:19

Политолог Ищенко рассказал, как Россия уничтожит США без единого выстрела

20-01-2021, 20:54

Британцы считают, что владельцы цифровых гигантов победили на президентских выборах в США

19-01-2021, 15:19

Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны

19-01-2021, 14:44

Паспорта России обеспечили безопасность жителей Донбасса

17-01-2021, 13:24

Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

17-01-2021, 10:29

Эксперт: Гиперурбанизация сделала государства уязвимыми, включая Россию

16-01-2021, 18:19

Евгений Сатановский назвал отличие между демократами и республиканцами

16-01-2021, 16:59

Военные России перехитрили НАТО - у Альянса теперь серьезные проблемы из-за действий США

16-01-2021, 10:29

В Китае рассказали, кто поможет России в возможной войне против США

15-01-2021, 21:09

Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом

14-01-2021, 15:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров