«Медуза» рассказала о 16-этажном бункере под дворцом в Геленджике

В России еще не стихли страсти после выхода фильма ФБК о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину, как в продолжение темы появилось еще одно расследование. Его провела команда «Медузы» .

Из опубликованного материала следует, что в фильме, оказывается, показано далеко не все. Так, утверждается, что аквадискотека во дворце не одна, а две. Фактически под дворцом располагается 16-этажный подземный бункер.

Близ громадного строения имеется поместье поменьше - называют его «Диминой дачей». Появилось оно еще во времена президентства Медведева в поселке Дивноморское.

«Медуза» настаивает, что во дворце всеми работами руководит именно Федеральная служба охраны. Это якобы подтверждают и подрядчики.

Что касается подземного комплекса, он буквально насквозь пронзает мыс Идокопас, на котором располагается дворец. В случае если возникнет необходимость, через него можно проводить эвакуацию.

«Под домом — целый муравейник в скале. Мы просто заходим в вестибюль — как мы это каждый день делаем в метро — и начинаем спускаться вниз. На 14-15 уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж», — поведал изданию один из строителей.

Он добавил, что это беспрецедентный подземный объект. И любого другого наподобие нигде нет - ни в России, ни в мире.