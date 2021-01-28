Китайские самолеты имитировали атаку на американский авианосец во время учений

Вчера, 23:39

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Китайские самолеты имитировали атаку на американский авианосец во время учений

Китайский самолет имитировал атаку на авианосец США во время учений.

Пилоты ВВС Китая во время учений в зоне ПВО Тайваня условно атаковали американский авианосец, находящийся в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на разведывательные данные США и НАТО.

Отмечается, что имитация нападения на американский военный корабль прошла спустя три дня после церемонии инаугурации нового американского президента Джо Байдена. По данным инсайдеров, знакомых с разведданными, 23 января Народно-освободительная армия КНР направила 11 военных самолетов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня. На следующий день туда же отправились еще 15 истребителей. Китайцы, по словам Financial Times, «использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели».

Напомним, ранее в воды Южно-Китайского моря прибыла американская ударная группа во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt. Как заявили представители Пентагона, задача этих кораблей - «поддержание свободного судоходства». 

В этот же день официальный представитель Госдепа США Нед Прайс выразил мнение Вашингтона о том, что КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. И добавил, что США намерены и дальше поддерживать Тайвань в вопросах обороны и мирного разрешения разногласий с материковым Китаем.

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