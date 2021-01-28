В Пентагоне подтвердили приверженность выводу войск из Афганистана

Сегодня, 00:14

Анна Лисова

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В Пентагоне подтвердили приверженность выводу войск из Афганистана
Помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби

В США еще не приняли окончательное решение касательно вывода американского контингента из Афганистана. Об этом заявил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов к выведению контингента в случае, если «Талибан» выполнит взятые обязательства. Отметим, в Афганистане сейчас пребывает около 2,5 тыс. американских военнослужащих. 

Кирби заявил, что лидеры движения «Талибан» усложнили принятие решения касательно целесообразности дальнейшего присутствия американских военных в Афганистане. 

США, согласно заключенным ранее соглашениям, должны к маю вывести свои войска из Афганистана. Но сейчас, отметил Кирби, все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Пентагон, по его словам, будете действовать исключительно в интересах партнеров США в Афганистане и союзников по НАТО. 

Напомним, в феврале 2020 года между США и «Талибаном» было заключено соглашение, согласно которому Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в ответ пообещали не осуществлять на территории Афганистана действия, которые бы угрожали безопасности США и их союзников. 

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