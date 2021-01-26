Джо Байден объявил Huawei опасностью для национальной безопасности

В США и далее решили идти по пути конфронтации с компанией Huawei.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки сообщила, что телекоммуникационное оборудование таких непроверенных поставщиков, как Huawei, угрожает национальной безопасности США.

Власти США будут и далее работать над тем, чтобы обеспечить операторов внутренних сетей оборудованием, которое не несет угрозу внутренней безопасности коммуникаций.

С мая 2019 года китайская компания Huawei включена в список Бюро промышленности и безопасности (BIS). И теперь для того, чтобы хоть как-то взаимодействовать с этой компанией или ее дочерними структурами, американские экспортеры должны получать разрешение от Бюро.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что Huawei представляет угрозу безопасности США, поскольку может использовать поставляемое американцам оборудование для шпионажа. В Huawei заявляют, что эти обвинения являются безосновательными.