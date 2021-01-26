Политолог Сатановский считает Обаму реальным победителем президентских выборов в США

Сегодня, 09:44

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Политолог Сатановский считает Обаму реальным победителем президентских выборов в США
Российский политолог Евгений Сатановский

Российский политолог Евгений Сатановский сообщил о том, что выборы 46-го президента США привели не к правлению Джо Байдена, а к возвращению 44-го главы государства Барака Обамы. 

«Эти выборы в США выиграл вовсе не Джо Байден. Победителем стал Барак Обама», - отметил эксперт.

Поясняется, что Сатановский считает, что 44-й американский президент является бенефициаром недавно прошедших в США выборов. Особенно политолог обратил внимание на то, что кадровый состав новой администрации Соединенных Штатов представляет собой членов команды Барака Обамы. Самой яркой фигурой, которая возвращается в «игру», является пресс-секретарь Белого Дома Дженифер Псаки.

Также аналитик добавил, что провел опрос среди американских экспертов. На основе результатов он сделал вывод, что политика нового президента США Джо Байдена и его заместителя Камалы Харрис может нанести серьезный вред мировой стабильности. Более всего стоит опасаться России, так как в отношении ее будут совершены неожиданные решения.

По мнению Сатановского, Америка в ближайшие 8 лет утратит свою силу, так как страной будут править «отмороженные на всю голову люди», которые зациклены на том, что они называют правами человека. Эти люди готовы к интервенции.

«Достаточно вспомнить, с чьей подачей в Сирии началась гражданская война, а Ливия была изничтожена», - заключил политолог.

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