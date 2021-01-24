Армения вновь отказалась от покупки российского оружия в пользу иностранного

Сегодня, 18:49

0

Image 16+
Армения вновь отказалась от покупки российского оружия в пользу иностранного

Армения вновь отказалась от российского оружия в пользу иностранного.

Карабахский конфликт уже показал, насколько бесполезно и неэффективно вооружение, которое Армения закупала за рубежом наряду с его явно завышенной стоимостью. Однако и это не останавливает Ереван от закупок военного арсенала не в России. Сейчас речь идет о российских современных радиолокационных станциях: власти Армении предпочли не их, а дешевые индийские аналоги - РЛС Swathi Weapon Locating Radar. Об этом сообщает издание Avia.pro.

Стало известно, что 26 января в Армению из Индии прибыл рейс минимум с двумя РЛС Swathi Weapon Locating Radar на борту. По мнению экспертов, эта покупка неудачная для Еревана как в экономическом плане, так и в плане безопасности: индийские РЛС показали себя далеко не с лучшей стороны в конфликтах с Пакистаном и Китаем.

Красноречиво говорит не в пользу Swathi Weapon Locating Radar и тот факт, что Индия - производительница этих РЛС - не спешит сама ставить их на вооружение, оставив себе лишь 22 радиолокационных станции.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Оценку способности Азербайджана содержать свою армию назвали в Армении

Вчера, 14:44

В Киеве объяснили причину неисправности американской техники в рядах ВСУ

Вчера, 00:24

Пригожин: либерасты никогда не будут править Россией

24-01-2021, 14:34

Китайцы объяснили, почему Россия не зря ждала выпуска Су-57 двадцать лет

23-01-2021, 22:39

Sohu: Российские истребители пресекли провокацию ВВС США над Черным морем

23-01-2021, 11:14

В России допускают уничтожение сил ВСУ в случае вторжения на Донбасс

23-01-2021, 09:19

Политолог Ищенко рассказал, как Россия уничтожит США без единого выстрела

20-01-2021, 20:54

Британцы считают, что владельцы цифровых гигантов победили на президентских выборах в США

19-01-2021, 15:19

Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны

19-01-2021, 14:44

Паспорта России обеспечили безопасность жителей Донбасса

17-01-2021, 13:24

Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

17-01-2021, 10:29

Эксперт: Гиперурбанизация сделала государства уязвимыми, включая Россию

16-01-2021, 18:19

Евгений Сатановский назвал отличие между демократами и республиканцами

16-01-2021, 16:59

Военные России перехитрили НАТО - у Альянса теперь серьезные проблемы из-за действий США

16-01-2021, 10:29

В Китае рассказали, кто поможет России в возможной войне против США

15-01-2021, 21:09

Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом

14-01-2021, 15:44

Сторонники Трампа перешли в Telegram для планирования митингов в день инаугурации

13-01-2021, 15:14

Сатановский назвал ошибку НАТО при отработке ядерной войны против России

12-01-2021, 18:44

МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

12-01-2021, 17:44

Стоимость Facebook и Twitter рухнула на миллиарды долларов из-за Трампа

12-01-2021, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров