Армения вновь отказалась от покупки российского оружия в пользу иностранного

Армения вновь отказалась от российского оружия в пользу иностранного.

Карабахский конфликт уже показал, насколько бесполезно и неэффективно вооружение, которое Армения закупала за рубежом наряду с его явно завышенной стоимостью. Однако и это не останавливает Ереван от закупок военного арсенала не в России. Сейчас речь идет о российских современных радиолокационных станциях: власти Армении предпочли не их, а дешевые индийские аналоги - РЛС Swathi Weapon Locating Radar. Об этом сообщает издание Avia.pro.

Стало известно, что 26 января в Армению из Индии прибыл рейс минимум с двумя РЛС Swathi Weapon Locating Radar на борту. По мнению экспертов, эта покупка неудачная для Еревана как в экономическом плане, так и в плане безопасности: индийские РЛС показали себя далеко не с лучшей стороны в конфликтах с Пакистаном и Китаем.

Красноречиво говорит не в пользу Swathi Weapon Locating Radar и тот факт, что Индия - производительница этих РЛС - не спешит сама ставить их на вооружение, оставив себе лишь 22 радиолокационных станции.