Оценку способности Азербайджана содержать свою армию назвали в Армении

Военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал совместные учения Баку и Анкары, а также оценил потенциал азербайджанской армии.

Он заявил о том, что Баку уже становится сложно содержать свои вооруженные силы в их нынешнем виде, передает радио Sputnik .

Азербайджан с 1 по 12 февраля планирует провести в провинции Карс в Турции совместные учения с турецкими военными. Эти учения, заявили власти двух стран, станут еще одним доказательством укрепления военного союза между Азербайджаном и Турцией.

Евсеев отметил, что Азербайджану довольно сложно будет перейти на натовские стандарты. Сейчас основная часть вооружения этой страны российского производства. Поэтому вряд ли Азербайджан найдет ресурсы, чтобы оплатить закупку натовского вооружения взамен российского. Скорее всего в первую очередь будет меняться организационно-штатная структура вооруженных сил страны под стандарты НАТО.

Обратил внимание эксперт и на то, что после второй карабахской войны линия фронта в Нагорном Карабахе выросла в разы. И сейчас, по его оценке, Азербайджану необходимо около 30 тыс. военнослужащих, а для обеспечения ротации необходимо еще 60 тыс. военных.

На обеспечения такого числа военных необходимыми ресурсами уходит много средств. А при снижении цен на нефть вряд ли Азербайджан сможет финансировать вооруженные силы в достаточном объеме.