Китайцы объяснили, почему Россия не зря ждала выпуска Су-57 двадцать лет

Китайское издание Sohu разместило статью о том, что многие страны ждут открытия экспортных продаж Россией своего самого современного истребителя 5-поколения Су-57, которого называют загадочным.

Ранее считалось, что первые контракты на поставку Су-57 Россия заключит со своими основными покупателями – Китаем или Индией, отмечают авторы публикации. Но вдруг выяснилось, что переговоры о поставках ведет и Алжир, который планирует заказать сразу 12 самолетов самолетов на $2 млрд.

ВВС этой страны уже располагает Су-30МКА и Су-24, МиГ-29 и МиГ-25. Алжир обсуждает контракт на покупку 14 штурмовиков Су-34 и 14 многофункциональных Су-35 поколения 4++. Приобретение современной авиатехники стало актуальным для этой страны после того, как США открыто поддержали Марокко в притязаниях на Западную Сахару и решили продать туда истребители F-16 Block 70/72 в спецверсии.

Не исключено, что Россия может отдать Алжиру пальму первенства при продаже Су-57. Запад не может быть доволен тем, что Россия усиливает свое влияние в Африке и поставляет туда свое вооружение. Не секрет, что долгие годы Запад считал «черный континент» своим задним двором.

Недавно российские военные заявили, что к концу 2024 года у России появятся 22 самолета Су-57, а к 2028 году – 76.

Известно, что почти четыре года назад Россия успешно тестировала Т-50 – прототип, который стал основной платформой для истребителей пятого поколения Су-57. Эти самолеты оборудованы авионикой и новейшими радиолокационными станциями. Истребитель получил трапециевидное крыло и в целом отличается лучшими стелс-характеристиками.

Су-57, который может быть одноместным и двухместным тяжелым истребителем, обладает коротким взлетно-посадочным расстоянием и сверхвысокой маневренностью.