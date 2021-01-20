Китайцы объяснили, почему Россия не зря ждала выпуска Су-57 двадцать лет

Сегодня, 22:39

Александр Зуев

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Китайцы объяснили, почему Россия не зря ждала выпуска Су-57 двадцать лет

Китайское издание  Sohu разместило статью о том, что  многие страны ждут открытия  экспортных продаж Россией своего самого современного истребителя 5-поколения Су-57, которого называют загадочным. 

Ранее считалось, что первые контракты на поставку Су-57 Россия заключит  со своими основными покупателями – Китаем или Индией, отмечают авторы публикации. Но вдруг выяснилось, что переговоры о поставках ведет и Алжир, который планирует заказать сразу 12 самолетов самолетов на $2 млрд. 

ВВС этой страны уже располагает Су-30МКА и Су-24, МиГ-29 и МиГ-25. Алжир  обсуждает контракт на покупку 14  штурмовиков Су-34 и 14 многофункциональных Су-35 поколения 4++. Приобретение современной авиатехники стало актуальным для этой страны после того, как США открыто поддержали Марокко в притязаниях на Западную Сахару и решили продать туда  истребители F-16 Block 70/72 в спецверсии.

Не исключено, что  Россия может отдать Алжиру пальму первенства при продаже Су-57. Запад  не может быть доволен тем, что Россия усиливает свое влияние в Африке и поставляет туда свое вооружение. Не секрет, что долгие годы Запад считал «черный континент» своим задним двором.

Недавно российские военные заявили, что к концу 2024 года у России появятся  22 самолета Су-57, а к 2028 году – 76.

Известно, что почти четыре года назад Россия успешно тестировала Т-50 – прототип, который стал основной платформой для истребителей пятого поколения Су-57. Эти самолеты оборудованы авионикой и новейшими радиолокационными станциями. Истребитель получил трапециевидное крыло и в целом отличается лучшими стелс-характеристиками.

Су-57, который  может быть одноместным и двухместным тяжелым истребителем, обладает  коротким взлетно-посадочным расстоянием и сверхвысокой маневренностью.

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