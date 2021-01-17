Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны

Сегодня, 14:44

Анна Лисова

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Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден может начать новую победоносную войну, чтобы переключить внимание американцев от огромного количества внутренних проблем. 

Такой прогноз сделал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов (РСМД) в интервью изданию «Взгляд».

Власти США ранее не раз уже использовали подобную тактику, играя на патриотизме граждан и выдавая за главную цель этих войн установление демократии. Подобная тактика срабатывала, поэтому высока вероятность, что Джо Байден решится применить ее. 

Так, демократ Барак Обама вел сразу четыре войны, но сменивший его республиканец Дональд Трамп попытался вывести американский контингент с других стран, хотя в целом не особо в этом преуспел, поскольку наткнулся на сопротивление конгрессменов. 

Сейчас же, считает эксперт, вопрос только в том, какую точку мира выберет Джо Байден для очередной победоносной войны. 

Иран и Северную Корею эксперт отмел, отметив, что быстрой победы США в конфликте на территории этих стран не получит. А финансовые затраты и большое количество жертв явно не пойдут на пользу рейтинга нового главы Белого дома. 

Исключил Кортунов и возможность войны в Венесуэеле. Хотя США и критикуют режим Николаса Мадуро, тем не менее, американцы понимают, что авиаудары вряд ли позволят его свергнуть с поста, а наземные битвы перейдут в режим партизанской войны. Затяжной конфликт явно не устроит Джо Байдена. 

В качестве цели для реализации очередной краткосрочной победоносной войны может стать Никарагуа. Есть вероятность и того, что США попытаются «установить демократию» в каком-либо африканском государстве. Может быть выбрана небольшая страна из зоны Сахеля. Хотя там свои кампании в основном проводили французы, Вашингтон также способен на то, чтобы провернуть там военную кампанию. Местом операции может быть и Сомали, либо ЦАР. 

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