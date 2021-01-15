Паспорта России обеспечили безопасность жителей Донбасса

Замминистра ДНР Артем Ольхин сообщил, что выдача российских паспортов для жителей Донбасса обезопасила их от нападения ВСУ. По его словам, снабжение населения паспортами РФ «кардинально изменило ситуацию в регионе», передает «ФАН».

Артем Ольхин указал, что по состоянию на 17 января 2021 года на Донбассе зарегистрировано уже 300 тысяч граждан РФ. В эфире телеканала «Первый республиканский» замминистра ДНР напомнил, что Украина продолжает использовать свои взаимоотношения с Америкой для дестабилизации обстановке на границе России, однако тот факт, что на Донбассе становится все больше российских граждан, заставляет ВСУ «терять шансы на отвоевание Донбасса».

«ВСУ прекрасно понимают, что при прямом наступлении на Донбасс Россия вступится за своих граждан, которых уже около 300 тысяч. Никто не даст Киеву совершать атаку на россиян, и ответ Москвы будет жестким», - сообщил Артем Ольхин.

Касательно взаимоотношений США и Украины замминистра ДНР указал, что Киев постепенно теряет весомость в глазах Вашингтона.

«Украина уже никогда не будет нормальным партнером, с нее фактически вообще нечего взять. Если ты хочешь видеть, как разворовали все до рубля или до доллара, то дай Украине очередной заем, и будешь наблюдать, как это происходит», - отметил Артем Ольхин.