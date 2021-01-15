Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

Сегодня, 10:29

Анна Лисова

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Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
Доктор военных наук Константин Сивков

О способе уничтожения американских авианосцев, если они появятся у берегов России, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Сивков сообщил, что, судя по действиям США и других стран НАТО, они готовятся к войне с Россией. 

На данный момент, отметил эксперт, американский флот имеет больший потенциал, чем флот РФ. Да и флот Китая в перспективе может превзойти российский. Но, по его мнению, на море выживает не всегда тот, кто превосходит противника.  

«В этом отношении интересно обратиться к положительному опыту борьбы слабейших флотов против существенно более превосходящего противника», — отметил Сивков на страницах «Военно-промышленного курьера». 

В распоряжении России уже есть оружие, которое может эффективно уничтожать даже американские авианосцы. Этим оружием, по его словам, является гиперзвуковая ракета «Циркон». Максимальная дальность полета этой ракеты составляет 1000 километров. То есть, в зону действия этой ракеты американские эсминцы попадут, если приблизятся к российской границе для нанесения ударов внутри страны. Ведь в таком случае им придется подойти к побережью РФ на расстояние в 450-500 километров. 

«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», — отметил Сивков. 

Также для уничтожения авианосцев можно использовать широкополосные мины. Применять эти мины допустимо на глубинах до 5 тыс. метров, что позволяет применять их фактически во всех районах, которые могут использовать для атак против России иностранные корабли. 

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