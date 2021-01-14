Эксперт: Гиперурбанизация сделала государства уязвимыми, включая Россию

Сегодня, 18:19

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Эксперт: Гиперурбанизация сделала государства уязвимыми, включая Россию

Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал о возросшей уязвимости России из-за гиперурбанизации. По словам эксперта, ситуация, когда население массово сконцентрировано в нескольких крупных городах, делает страну уязвимой как в экономическом, так и военном плане, передает «ИА Красная весна».

Александр Лосев пояснил, что крайне опасно заключать крупные торговые объекты лишь в нескольких точках, потому что в случае дестабилизации таких городов Россия лишится большей части своих запасов. Эксперт отметил, что крайне важно начать серьезно осваивать Урал и Сибирь, и перераспределить население страны равномерно по всей территории России. 

«Это нужно для того, чтобы у России было несколько серьёзных экономических центров, чтобы развитие территории шло равномерно, чтобы страна не зависела от деятельности мегаполисов. Равномерно распределив нагрузку, мы избежим перевеса и падения некоторых сторон — это фактически закон физики», - прокомментировал Александр Лосев. 

Эксперт отметил, что такого же мнения придерживается и советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, который регулярно напоминает об инициативе перераспределить крупные российские мегаполисы. Ильницкий объясняет, что в случае ядерной атаки противник однозначно сконцентрируется на крупнейших городах, поэтому необходимо предусмотреть и избежать такого сценария.

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