Евгений Сатановский назвал отличие между демократами и республиканцами

Сегодня, 16:59

Ольга Громова

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Евгений Сатановский назвал отличие между демократами и республиканцами

«Республиканец честно бьет тебя по зубам», а «демократ душит жертву в объятиях, ломая ей ребра».

Главная цель США в ситуации с «Северным потоком-2» вне зависимости от того, кто стоит во главе страны, всего одна - чтобы трубопровод перестали строить вовсе. В этом убежден востоковед Евгений Сатановский.

Отношение избранного президента США Джо Байдена и его команды к строительству трубопровода «Северный поток-2» совершенно не отличается от отношения того, кто досиживает сейчас в Белом доме свои последние дни.

Единственное, что теперь американская сторона пытается реализовать другой подход.

«На самом деле те же тестикулы, вид сбоку», — убежден Сатановский.

Дабы не говорить загадками, политолог растолковал, чем отличаются демократы от республиканцев. При этом предупредил, что разница между ними состоит не в том, кто хороший, а кто плохой. Может, для кого-то это будет откровением, но суть исключительно в том, каким именно образом американец, неважно из какой партии, будет плох.

Если говорить образно, то, по словам Сатановского, «республиканец честно бьет тебя по зубам», а «демократ душит жертву в объятиях, ломая ей ребра».

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