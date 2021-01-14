Военные России перехитрили НАТО - у Альянса теперь серьезные проблемы из-за действий США

Россия вышла из Договора об открытом небе, лишив НАТО возможности выполнять над российской территорией наблюдательные полеты.

Ранее из Договора об открытом небе вышли США. Но де-факто у НАТО все же оставалось право на осуществление наблюдательных полетов над российской территорией, передает Аvia.pro . А поскольку США является членом НАТО, то, конечно же, Вашингтон получал данные, собранные натовскими экспертами во время наблюдательных полетов. В тоже время Россия не могла осуществлять наблюдательные полеты над территорией США.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва до последнего пыталась сохранить в силе ДОН, но поскольку Вашингтон отказался идти на диалог, то Россия также вышла из него.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», - сообщили в МИД РФ.

Выйдя из ДОН, Россия может начать размещать свое вооружение на границе с европейскими странами. И проконтролировать этот процесс НАТО уже не сможет. По сути, США подставили НАТО своими действиями, отмечают эксперты.