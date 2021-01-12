Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом

Сегодня, 15:44

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Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми

Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом.

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми уверен: США больше неспособны решать внутренние проблемы своей страны, используя другие государства. Ведь теперь перед «лицом» США стоит серьезное препятствие в виде России.

По словам Кедми, сейчас в США далеко не лучшие времена: в один клубок сплелись серьезные экономические, политические, а также социальные проблемы. Не имением эффективного механизма их решения и непрофессионализма Белого дома, страну, скорее всего, ждет масштабная конфронтация, которой не наблюдалось еще со времен Гражданской войны. Ведь долгие годы Вашингтон решал свои внутренние проблемы с помощью коротких «победоносных войн». Но отныне такой способ работать не будет.

Чтобы сейчас развязать пусть даже небольшой конфликт, нужны громадные денежные вливания, отмечает Кедми. Но, учитывая тот факт, что Штаты сейчас переживают серьезный экономический спад, развязанный конфликт в других странах погубит прежде всего сам Вашингтон.

Кроме того, увеличившая за последние годы свой стратегический потенциал Россия представляет теперь для Штатов едва ли не ключевое препятствие. Российская армия способна уничтожить реальные центры принятия решений. В развязанные конфликты в Украине, Сирии, Венесуэле или других странах вмешается Россия.

Поэтому США и не решится провоцировать конфликты из-за потенциальных серьезных последствий для себя.

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