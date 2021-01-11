Сторонники Трампа перешли в Telegram для планирования митингов в день инаугурации

NBC News сообщает о том, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа используют секретные Telegram-каналы для планирования митингов в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

В этих каналах они призывают к насилию против властей 20 января, отмечается в сообщении. Звучат в том числе призывы к изготовлению и использованию самодельного оружия и бомб. В этих каналах также распространяется «Руководство по взрывчатым веществам и разрушениям армии США» и «Курсом инженеров армии США». Также там же пересылаются материалы о превосходстве белой расы.

Чтобы предотвратить массовые беспорядки, ФБР направило в правоохранительные органы меморандум с предупреждением о возможных вооруженных протестах у всех 50 столиц штатов.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание, на котором планировалось утвердить итоги выборов президента США, состоявшихся в 2020 году. В ходе штурма здания погибли 5 человек.

После того как в соцсети заблокировали аккаунты Трампа, и была отключена соцсеть Parler, в США резко возросла популярность Telegram.