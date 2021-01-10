Сатановский назвал ошибку НАТО при отработке ядерной войны против России

Российский политолог Евгений Сатановский рассказал о том, какую допустили ошибку США и НАТО при отработке ядерной войны против России на территории Европы. Он заметил, что не стоит пытаться говорить с Россией с позиции силы.

В этой связи политолог напомнил, что противники игнорируют тот факт, что Москва готова пустить в ход ядерное оружие и практически уничтожить Европу, учитывая ее плотность населения. Сатановский отмечает, что попытки Германии применить к России силовые методы объясняются стремлением угодить США. Политолог посоветовал Западу развивать с Москвой партнерские отношения, а не принимать антироссийские санкции, проводить военные учения и устраивать провокации. Совместные проекты могли бы сделает Европу ценным партнером для России. Это позволило бы уменьшить напряженность в отношениях между Москвой и ЕС и помочь Европе получить выгодный рынок сбыта. В таком случае Европа задумалась бы: а стоит ли использовать ядерный потенциал против главного потребителя? Эксперт подчеркивает, что такой подход снизит градус напряженности.

Сатановский также упомянул, что в исторической памяти россиян живут события 75-летней давности. Речь идет о взятии Берлина. В тот период против СССР воевала вся континентальная Европа, отмечает эксперт. Однако благодаря подходу Красной армии к любой из европейских стран ее руководство быстро начинает прозревать, сказал Сатановский.