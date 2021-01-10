Стоимость Facebook и Twitter рухнула на миллиарды долларов из-за Трампа

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа обрушила капитализацию Facebook и Twitter.
Исходя из данных, которые были предоставлены биржей NASDAQ, капитализация Twitter и Facebook упала на 44 млрд долларов, передает Лента.Ру.
Так, стоимость акций соцсети Facebook снизилась до 731,55 млрд долларов, подешевев на 41 млрд долларов. Акции Facebook на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. Мессенджер Twitter также стал дешевле – его капитализация сократилась на 3 млрд долларов, до 38,3 млрд долларов. Ценные бумаги Twitter подешевели на 7,74%.
Ранее представители Twitter объяснили, что были вынуждены прибегнуть к ручной блокировке сообщений президента США Дональда Трампа, поскольку его посты воспринимаются как подстрекательство к насилию.
В Twitter ранее заявили, что будут блокировать любые аккаунты, владельцы которых позволят публиковать там свои посты Дональду Трампу. Аккаунт Трампа в Twitter, на который было подписано около 89 млн человек, также был заблокирован.
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