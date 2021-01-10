Стоимость Facebook и Twitter рухнула на миллиарды долларов из-за Трампа

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа обрушила капитализацию Facebook и Twitter.

Исходя из данных, которые были предоставлены биржей NASDAQ, капитализация Twitter и Facebook упала на 44 млрд долларов, передает Лента.Ру .

Так, стоимость акций соцсети Facebook снизилась до 731,55 млрд долларов, подешевев на 41 млрд долларов. Акции Facebook на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. Мессенджер Twitter также стал дешевле – его капитализация сократилась на 3 млрд долларов, до 38,3 млрд долларов. Ценные бумаги Twitter подешевели на 7,74%.

Ранее представители Twitter объяснили, что были вынуждены прибегнуть к ручной блокировке сообщений президента США Дональда Трампа, поскольку его посты воспринимаются как подстрекательство к насилию.

В Twitter ранее заявили, что будут блокировать любые аккаунты, владельцы которых позволят публиковать там свои посты Дональду Трампу. Аккаунт Трампа в Twitter, на который было подписано около 89 млн человек, также был заблокирован.