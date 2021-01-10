Facebook запретит публикации с призывами пересмотра выборов США

Twitter уже принял решительные меры по борьбе со сторонниками Трампа. Вслед за ним некоторые пропагандистские сообщения станет удалять и Facebook.

Под «модерацию» будут попадать публикации с призывами к "остановке воровства" (stop the steal), которую произносят сторонники Дональда Трампа. Так они говорят о фальсификации выборов.

Причиной подобной «зачистки» в Facebook называют предотвращение проблем на церемонии инаугурации Джо Байдена. Отмечается, что такие методы как удаление сообщений и публикаций это только часть мер, которые платформа будет применять с целью стабилизации обстановки.

Корреспонденты The Washington Post пишут, что подобные меры предпринимаются также и модераторами Instagram.

Тем временем, сторонник Трампа устраивают массовые «митинги» в Telegram, а в популярном среди них сервисе Parler появились технические неполадки.