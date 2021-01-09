El Pais: Россия, КНР и Иран пытаются извлечь выгоду из хаоса в США

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El Pais: Россия, КНР и Иран пытаются извлечь выгоду из хаоса в США

El Pais: Россия, Китай и Иран пытаются извлечь выгоду из хаоса в США.

На фоне беспорядков в США, связанных с президентскими выборами в США и захватом сторонниками президента Трампа здания Конгресса США, ряд стран, в том числе и Россия, пытаются выиграть для себя политические и экономические бонусы. Об этом сообщает обозреватель Гильермо Абриль в либеральном испанском издании El Pais.

По мнению автора, Россия, Иран и Китай надеются использовать хаос в США в своих целях. Так, в Пекине происходящие события сравнили с демонстрациями в Гонконге в 2019 году. Тогда протестанты смогли прорваться в здание Парламента, а подавление государством протестов вызвало осуждение со стороны мировых лидеров. Сейчас же китайский дипломат выразил надежду, что «американский народ сможет как можно скорее обрести мир, стабильность и безопасность».

В России же и вовсе засомневались в демократических основах США: 

«Электоральная система в США архаична и не соответствует современным демократическим стандартам, создает возможности для многочисленных нарушений», - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

А в Тегеране президент Хасан Рухани резко раскритиковал действия Трампа, называя его «популистом, подорвавшим репутацию своей страны». Иранский министр Моххамад Джавад Зариф, которого ранее американцы внесли в санкционный список, заявил:

«Больше всего беспокоит тот факт, что этот человек обладает полномочиями начать ядерную войну. Это проблема безопасности для всего международного сообщества».

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