Отряд кораблей Балтийского флота России зашел в сирийский порт Тартус

Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус.

Экипажи российского Балтийского флота, которые сейчас находятся в дальнем походе, проведут плановые осмотры кораблей и судов. Для этого морской отряд в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вошли в сирийский порт Тартус. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В ходе делового захода в Тартус экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. В порту будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода», - отмечено в документе.

После этого корабли отработают плановые учебные задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Далее морской отряд продолжит выполнять задачи в соответствии с регламентом дальнего похода.

Напомним, 16 декабря прошлого года Отряд кораблей Балтийского флота покинул главную базу в Калининградской области для выполнения основной задачи: «обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана».