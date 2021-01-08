Отряд кораблей Балтийского флота России зашел в сирийский порт Тартус

Сегодня, 11:33

0

Image 16+
Отряд кораблей Балтийского флота России зашел в сирийский порт Тартус

Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус.

Экипажи российского Балтийского флота, которые сейчас находятся в дальнем походе, проведут плановые осмотры кораблей и судов. Для этого морской отряд в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вошли в сирийский порт Тартус. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В ходе делового захода в Тартус экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. В порту будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода», - отмечено в документе.

После этого корабли отработают плановые учебные задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Далее морской отряд продолжит выполнять задачи в соответствии с регламентом дальнего похода.

Напомним, 16 декабря прошлого года Отряд кораблей Балтийского флота покинул главную базу в Калининградской области для выполнения основной задачи: «обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Отряд кораблей Балтийского флота России зашел в сирийский порт Тартус

Сегодня, 11:33

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Вчера, 11:39

Российский миллиардер Дерипаска предсказал мировое лидерство Китая

Вчера, 09:34

Стало известно, где в 2021 году в мире может начаться война

8-01-2021, 15:39

Британия рассчитывает на тесное сотрудничество с США в противодействии России

6-01-2021, 17:54

Никол Пашинян самоизолировался из-за коронавируса

6-01-2021, 12:54

Открытие аэропорта в Степанакерте изменит ситуацию в Закавказье

5-01-2021, 00:59

Военный эксперт предсказывает возвращение российских ядерных поездов

4-01-2021, 22:24

Шиитская организация «Катаиб Хезболла» в Ираке отказалась сложить оружие

3-01-2021, 22:29

Разведка США заявила о повышении Ираном боеготовности части морских сил

2-01-2021, 13:09

ЦАР продолжит укрепление сотрудничества с Россией после выборов

31-12-2020, 13:49

ЦПВС заявил о 17 обстрелах в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

31-12-2020, 09:54

Армия обороны Нагорного Карабаха перейдет под контроль непризнанной НКР

29-12-2020, 11:14

Жителей ЦАР порадовала работа российских специалистов по безопасности во время выборов

28-12-2020, 23:17

Британские журналисты обвинили Россию в создании «оружия Судного дня»

28-12-2020, 20:44

Шугалей потребовал официальных извинений от госсекретаря США

28-12-2020, 19:59

Россия уже второй раз дает надежду ЦАР на мирную жизнь

28-12-2020, 19:24

Эксперт: Созданием двигателя ПД-14 Россия показала, что ее рано списали со счетов в гражданском авиастроении

28-12-2020, 17:39

Военные России получат «убийцу подлодок» на базе вертолета Ка-65

27-12-2020, 11:14

Полковники запаса рассказали о цели российских ЧВК

27-12-2020, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров