Российский миллиардер Дерипаска предсказал мировое лидерство Китая

Российский предприниматель, меценат и экс-руководитель объединённой компании «Русал» и «En+ Group» Олег Дерипаска прокомментировал ситуацию с укреплением авторитета Китая на мировом рынке. По мнению эксперта, через несколько лет Китай уверенно займет лидирующую позицию среди всех мировых стран, сместив США и Россию, передает «Lenta.ru».

Олег Дерипаска на своем Telegram-канале отметил, что планету ожидает «новая эра», которая уже формируется в Китае.

«Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях», - сообщил Дерипаска.

Предприниматель отметил, что в условиях неопределенности будущей внешнеэкономической ориентации новой администрации США Китай уже сейчас готов взять на себя роль одного из центров глобализации. Эксперт прокомментировал, что будущее китайской экономики связано с повышением инновационных возможностей высокотехнологичного производства, реализацией проекта «Один пояс, один путь», привлечением и вывозом прямых иностранных инвестиций, ростом квалификации китайской рабочей силы и повышением качества производимой продукции, чему способствует политика председателя Си Цзиньпина.

«По всей видимости, ближайший съезд Коммунистической партии Китая, который должен состояться в 2022 году, сделает надолго Си Цзиньпина лидером не только Китая, но и всего мира», - добавил Олег Дерипаска.