Стало известно, где в 2021 году в мире может начаться война

Сегодня, 15:39

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Стало известно, где в 2021 году в мире может начаться война

Стало известно, где в 2021 году может начаться война.

По мнению военного эксперта Алексея Валюжевича, 2021 год может стать продолжением 2020 и лишь ухудшить его негатив: от пандемии до гражданских войн и локальных конфликтов. Так, в настоящее время в ближневосточном регионе, Северной и Центральной Африки, а также Центральной Азии сохраняется напряженность. Индия, Китай и Пакистан, имеющие ядерное оружие, сейчас стоят на грани войны, поэтому упускать ни одну из этих стран из внимания нельзя. Тем более, Индия и Китай продолжают наращивать армию у своих границ и есть огромная вероятность того, что здесь будут вооруженные столкновения.

Эксперт уверен, что и в Ираке есть высокие риски ухудшения ситуации: планы США по уменьшению там своего контингента грозят расширением своего влияния в республике боевикам «Талибана». В итоге может случиться новый военный конфликт.

В Сирии наоборот: американцы стремятся затянуть местную войну на продолжительный срок и покидать эту республику не собираются.

Непростая ситуация сложилась и в Эфиопии с активно действующим Фондом освобождения Тыграя. С поддержкой некоторых стран он может приступить к масштабному наступлению.

В Турции и Греции на фоне идущей «холодной» войны стремительно портятся отношения. По словам эксперта, возможен сценарий, что первая будет действовать и в Карабахе и в итоге Анкара спровоцирует новые конфликты.

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