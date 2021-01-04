Британия рассчитывает на тесное сотрудничество с США в противодействии России

Сегодня, 17:54

Александр Зуев

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Британия рассчитывает на тесное сотрудничество с США в противодействии России
Британский посол в США Карен Пирс

Британский посол в США Карен Пирс надеется на тесное сотрудничество с Америкой в соперничестве с Россией и Китаем в период восстановления после пандемии. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Одним из важных областей сотрудничества США и Великобритании посол назвала стратегическое соперничество с Россией и Китаем. По словам дипломата, следует сделать так, чтобы показать всему миру: страны свободного мира процветают и восстанавливаются после пандемии.

Дипломат добавила, что Запад не хочет, чтобы китайские стандарты действовали в искусственном интеллекте и киберпространстве. Карен Пирс также заявила, что рассчитывает на сотрудничество между Америкой и Великобританией в этих направлениях. По мнению посла, Китай и Россия не должны быть в роли победителей в период после победы над коронавирусом.

Между тем китайское издание Global Times подвергло резкой критике слова британского дипломата о недопустимости роста влияния Китая и России в мире, Авторы публикации в этой связи заявляют об узколобости политиков Лондона. Также издание пишет об империалистических заявлениях британского дипломата.

Издание также вопрошает: если Великобритания — открытое общество, то почему она не хочет мириться с появлением конкурентов? Почему стандарты должны быть навязаны западными странами?

Авторы статьи отмечают, что за риторикой об открытом обществе Пирс, которая является представителем западной элиты, пыталась скрыть свой истинный образ мыслей. В действительности, дипломат выступает за монополию Запада в глобальном мире.

Что касается вируса, то издание отмечает, что в КНР он уже взят под контроль, а в США и Великобритании пандемия только набирает силу.

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