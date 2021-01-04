Никол Пашинян самоизолировался из-за коронавируса

Мене Геворгян, пресс-секретарь премьер-министра Армении, ответила на вопросы представителей средств массовой информации о причинах отсутствия Никола Пашиняна на рождественской службе.

«В связи с пандемией премьер-министр самоизолировался», - пояснила она.

При этом Мене Геворгян не уточняла, заразился премьер Пашинян коронавирусом или нет.

Напомним, карантин на территории Армении будет действовать до 11 января сего года.

В республике объявлен обязательный масочный режим, под запретом проведение массовых мероприятий, если число участников превышает 60. Также закрыты сухопутные границы на въезд в страну для граждан других государств, за исключением дипломатов, близких родственников умерших и задействованных в международных перевозках, передает ТАСС.