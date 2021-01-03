Военный эксперт предсказывает возвращение российских ядерных поездов

Вчера, 22:24

Анна Лисова

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Военный эксперт предсказывает возвращение российских ядерных поездов

Военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что Россия может вновь вернуть на вооружение ядерные поезда-носители межконтинентальных баллистических ракет. 

В беседе с «Московским комсомольцем» он не исключил, что данный шаг станет ответной мерой на развертывание дополнительного ядерного вооружения НАТО на территории Европы, передает Лента.Ру. Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК), уверен Леонков, станет достаточно эффективным средством сдерживания усиления стран НАТО у западных границ России. 

Эксперт напомнил, что в 1987 году ССР был разработан БЖРК РТ-23УТТХ. По состоянию на 1991 год в России было развернуто три дивизии БЖРК, которые находились в Костроме, Перми и Красноярске. На тот момент ядерные поезда ходили теми же путями, что и обычные составы, но они были очень хорошо замаскированы, поэтому обнаружить их противник фактически не мог. 

Некоторые БЖРК были сняты с вооружения в 1992 году. Последний БЖРК в России ликвидировали в 2005 году. Но в 2009 году вновь прозвучало предложение о создании нового ядерного комплекса. Опытно-конструкторские работы по его созданию стартовали в 2012 году, а в 2016 году прошел первые испытания новый ядерный поезд, который получил название «Баргузин». 

Известно, что его планировалось оснастить ракетами РС-24, дальность действия которых составляет до 11 тыс. километров. Но этот проект был заморожен. Сейчас же, отмечает Леонков, подходящий момент, чтобы его возродить. 

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