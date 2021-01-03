Военный эксперт предсказывает возвращение российских ядерных поездов

Военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что Россия может вновь вернуть на вооружение ядерные поезда-носители межконтинентальных баллистических ракет.

В беседе с «Московским комсомольцем» он не исключил, что данный шаг станет ответной мерой на развертывание дополнительного ядерного вооружения НАТО на территории Европы, передает Лента.Ру . Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК), уверен Леонков, станет достаточно эффективным средством сдерживания усиления стран НАТО у западных границ России.

Эксперт напомнил, что в 1987 году ССР был разработан БЖРК РТ-23УТТХ. По состоянию на 1991 год в России было развернуто три дивизии БЖРК, которые находились в Костроме, Перми и Красноярске. На тот момент ядерные поезда ходили теми же путями, что и обычные составы, но они были очень хорошо замаскированы, поэтому обнаружить их противник фактически не мог.

Некоторые БЖРК были сняты с вооружения в 1992 году. Последний БЖРК в России ликвидировали в 2005 году. Но в 2009 году вновь прозвучало предложение о создании нового ядерного комплекса. Опытно-конструкторские работы по его созданию стартовали в 2012 году, а в 2016 году прошел первые испытания новый ядерный поезд, который получил название «Баргузин».

Известно, что его планировалось оснастить ракетами РС-24, дальность действия которых составляет до 11 тыс. километров. Но этот проект был заморожен. Сейчас же, отмечает Леонков, подходящий момент, чтобы его возродить.