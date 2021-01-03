Открытие аэропорта в Степанакерте изменит ситуацию в Закавказье

Открытие аэропорта в Степанакерте может изменить ситуацию в Закавказье.

Чтобы иметь возможность вновь контролировать потерянные ранее территории в Карабахе, Азербайджану придется чем-то расплачиваться. Власти республики понимают, что подписанное соглашение не является окончательным и, чтобы его не сорвать, обоим сторонам нужно проявлять гибкость. Об этом пишут в издании Regnum.ru, ссылаясь на собственные источники.

На 10 января назначено открытие аэропорта в Степанакерте. В целом событие укладывается в политику обозначенных условий в соглашении между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении карабахской войны. Ереван уже открыл свое небо для гражданских рейсов Турции и Азербайджана. Если же Москва станет поставлять грузы для своей миротворческой бригады в НКР через аэропорт в Степанакерте, то для России это выльется в существенную экономию. Сейчас же российские самолеты приземляются в Ереване, разгружаются, а после еще 320 км грузы едут автомобилями в Нагорный Карабах.

Открытый близ Степанакерта аэродром может стать серьезным транспортным узлом связи не только с соседними регионами, но и другими странами. Пока на официальном уровне в Азербайджане событие не комментируют, хотя переговоры с Россией по этому вопросу ведутся. Если между Россией и НКР все же возникнут прямые коммуникации, это будет означать, что процесс в регионе выходит на новый уровень.