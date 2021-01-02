Шиитская организация «Катаиб Хезболла» в Ираке отказалась сложить оружие

Вчера, 22:29

Александр Зуев

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Шиитская организация «Катаиб Хезболла» в Ираке отказалась сложить оружие

Лидер иракской шиитской группировки «Катаиб Хезболла» Абу Хусейн Хамдауи заявил, что его люди пока не собираются предпринимать меры по свержению правительства в Багдаде и изгнанию американцев из страны, так как время для этого еще не пришло. Также бойцы группировки отказались сложить оружие у посольства США в Ираке. 

Хамдауи подчеркнул, что его организация не имеет права отказаться от оружия, поскольку она более организована и боеспособна, чем все военные учреждения современного Ирака. Он также отметил, что никто не может заставить его людей сложить оружие, которое сохранило землю и честь, и народ.

Также Хамдауи отметил, что «Всемогущий пришлет в этот мир тысячи Сулеймани и тысячи Абу Махди, которые покарают неправедных»

Американскому командованию остается либо вывести войска из Ирака, либо начинать  войну с шиитами, которые составляют большинство населения этой страны, пишет riafan.ru.

Отметим, что сегодня, 3 января, в Ираке проходят митинги, которые приурочены годовщине гибели  генерала Абу Махди аль-Мухандиса. Первые колонны прошли через тоннель Восточные ворота в центре Багдада. Протестующие двигались, держали в руках плакаты с портретами Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса. 

Митингующие размахивали иракскими флагами и выкрикивали лозунги: «Нет, нет, Америка. Нет, нет, Израиль!».

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