Разведка США заявила о повышении Ираном боеготовности части морских сил

Сегодня, 13:09

Анна Лисова

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Разведка США заявила о повышении Ираном боеготовности части морских сил

В США заявили о повышении уровня боеготовности морских сил Ирана. 

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из числа официальных лиц США, передает ТАСС.

В разведслужбе США получили информацию о том, что в районе Персидского залива приведены в состояние повышенной боеготовности. В западных СМИ сообщалось о том, что Тегеран перебросил в Ирак баллистические ракеты малой дальности.

О возможности удара со стороны Ирана в США заявили в декабре. Американские спецслужбы предполагаю, что Тегеран может готовить операцию к годовщине убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской Касема Сулеймани.

Чтобы предотвратить удар, Вашингтон уже перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. Также в Персидском заливе были замечены два ракетных крейсера ВМФ США и атомная подводная лодка. В Пентагоне предупреждают, что США готовы ответить на любую агрессию в адрес США и американских граждан. 

 

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