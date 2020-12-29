ЦАР продолжит укрепление сотрудничества с Россией после выборов

Сегодня, 13:49

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ЦАР продолжит укрепление сотрудничества с Россией после выборов

ЦАР ожидает подведения итогов голосования на выборах президента и членов Национальной ассамблеи.

Выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики прошли 27 декабря 2020 года. Российский военный обозреватель Алексей Суконкин в интервью ФАН объяснил, как изменится жизнь в ЦАР после выборов. По его словам, они закончат череду длительных вооруженных конфликтов между военно-политическими группировками в стране.

«Теперь поставлена точка: выбран легитимный президент и легитимный парламент, что само по себе отныне не дает каким-то политическим группам заявлять свои права на власть», — полагает Суконкин.

Жители ЦАР, по мнению эксперта, видят положительные результаты сотрудничества с Россией. Республика вне зависимости от исхода выборов продолжит сближение с Москвой для углубления экономического и культурного взаимодействия.

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ЦАР, Африка, выборы

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