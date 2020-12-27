Армия обороны Нагорного Карабаха перейдет под контроль непризнанной НКР

Сегодня, 11:14

Анна Лисова

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Армия обороны Нагорного Карабаха перейдет под контроль непризнанной НКР
Секретарь совбеза непризнанной НКР Виталий Баласанян

В Нагорном Карабахе решили передать под контроль совета безопасности вооруженные силы республики. Об этом сообщил секретарь совбеза непризнанной НКР Виталий Баласанян, передает РИА Новости

Он сообщил, что уже в ближайшее время в НКР будут созданы пограничные войска и будут формироваться регулярные вооруженные силы. Армия обороны НКР, по его словам, будет подчиняться совету безопасности. 

Баласанян рассказал, что решено создать в НКР контрактный резерв, а также сформировать резерв и ополчение. Помимо этого также будут функционировать полиция и служба национальной безопасности. Появятся усиленные батальоны полиции. 

Напомним, с 10 ноября в Нагорном Карабахе вступили в силу трехсторонние соглашения о прекращении военных действий, которые развязались на фоне конфликта, тянувшегося несколько десятилетий.  

По условиям достигнутых договоренностей, Ереван передал под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Следит за выполнением мирных соглашений российский миротворческий контингент. 

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