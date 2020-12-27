Жителей ЦАР порадовала работа российских специалистов по безопасности во время выборов

Вчера, 23:17

Наталья Жданова

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Жителей ЦАР порадовала работа российских специалистов по безопасности во время выборов

Олег Макаров, сооснователь телеграм-канала «Ватфор», уверен, что помощь Центральноафриканской Республике – это нормальная для Российской Федерации практика.

Аналитик не поскупился на высокую оценку деятельности россиян в ЦАР, пишет ФАН. По его мнению, поддержка других стран для России нормальное явление. Помогать обеспечивать безопасность государствам, которые в этом нуждаются, давно стало для нас делом привычным.

Макаров считает, что война сродни ремеслу, которым проживающие на территории России народы вынуждены были заниматься всегда. А если что-то выходит хорошо, то глупо это не превращать это в статью экспорта.

По мнению Олега Макарова, ни в Центральноафриканской Республике, ни в Судане Россия не придерживается никакой принципиально новой тактики. Мы помогаем этим государствам, поскольку осуществляем там торгово-экономическую деятельность. Что касается местных жителей, то русские вызывают у них лишь положительные эмоции.

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ЦАР, Африка, выборы

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