Британские журналисты обвинили Россию в создании «оружия Судного дня»

Сегодня, 20:44

Александр Зуев

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Британские журналисты обвинили Россию в создании «оружия Судного дня»

Британские СМИ опубликовали «расследование», в котором говорится о том, что сверхсекретное подразделение ФСБ разработало смертоносный вирус. Таким образом, пресса Великобритании обвинила Россию в создании «оружия Судного дня», которое содержит в себе вирусы смертельно опасных заболеваний Эболы и Марбург. 

По мнению британских публицистов, оружие, вызывающее серьезные болезни, действительно было создано в России. Более того, некий источник в английской разведке сообщил, что Россия уже вписала смертоносные вирусы в свою оружейную программу по уничтожению противника. Как отмечено  в британском таблоиде The Mirror, Москва многократно демонстрировала готовность и возможность применения такого оружия, как Новичок. 

Заметим, что  утверждение британских СМИ пересекается с пророчеством провидца Нострадамуса, который предсказал, что в 2021 году российские ученые создадут новое биологическое оружие. Британские эксперты в доказательство предоставили заявление следователей из организации OpenFacto,  согласно которому, Минобороны РФ скрывает секретное подразделение 48-го Центрального научно-исследовательского института, которое занимается  исследованием и испытанием смертельных инфекций.

Как заявил британский военный консультант Брюс Джонс, многие державы могут разработать смертоносные вирусы, но для  обороны, а Россия отошла от любых соглашений в отношении вооружения, пишет ren.tv.

В заявлении британских таблоидов есть слабое место. Оно в  том том, что вирусы Эбола и Марбургу являются очень малозаразными, поэтому они не могут быть основой сверэффективного биологического оружия.

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