Британские СМИ опубликовали «расследование», в котором говорится о том, что сверхсекретное подразделение ФСБ разработало смертоносный вирус. Таким образом, пресса Великобритании обвинила Россию в создании «оружия Судного дня», которое содержит в себе вирусы смертельно опасных заболеваний Эболы и Марбург.

По мнению британских публицистов, оружие, вызывающее серьезные болезни, действительно было создано в России. Более того, некий источник в английской разведке сообщил, что Россия уже вписала смертоносные вирусы в свою оружейную программу по уничтожению противника. Как отмечено в британском таблоиде The Mirror, Москва многократно демонстрировала готовность и возможность применения такого оружия, как Новичок.

Заметим, что утверждение британских СМИ пересекается с пророчеством провидца Нострадамуса, который предсказал, что в 2021 году российские ученые создадут новое биологическое оружие. Британские эксперты в доказательство предоставили заявление следователей из организации OpenFacto, согласно которому, Минобороны РФ скрывает секретное подразделение 48-го Центрального научно-исследовательского института, которое занимается исследованием и испытанием смертельных инфекций.

Как заявил британский военный консультант Брюс Джонс, многие державы могут разработать смертоносные вирусы, но для обороны, а Россия отошла от любых соглашений в отношении вооружения, пишет ren.tv .

В заявлении британских таблоидов есть слабое место. Оно в том том, что вирусы Эбола и Марбургу являются очень малозаразными, поэтому они не могут быть основой сверэффективного биологического оружия.