Шугалей потребовал официальных извинений от госсекретаря США

Госсекретарь США Майкл Помпео 15 декабря обнародовал сообщение о двух российских пленных, которых выпустили из тюрьмы в Ливии. Он утверждал, что эти двое – агенты, уличенные в подрыве политики североафриканской страны. В ответ на это заявление к Помпео обратился Максим Шугалей, которого вместе с его коллегой недавно освободили из плена тюрьмы «Митига». Текст письма Шугалея опубликовал глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Социологов незаконно удерживали в плену полтора года, и только 10 декабря удалось добиться их освобождения. За все это время пленным так и не предъявили обвинений. В будущем Шугалей пообещал рассказать, кто и как его допрашивал.

В своем письме ученый попросил Помпео уточнить несколько моментов и пояснить свое высказывание. Дело в том, что ни о каких выпущенных из ливийского плена россиянах, кроме Шугалея и Суэйфана, в последнее время не сообщалось. Значит, госсекретарь имел в виду именно их. Российский социолог предупредил Помпео, что если не дождется от госсекретаря объяснений, то обратится в суд США, чтобы доказать его ложь.

«В случае, если Вы имели в ввиду меня и моего коллегу Самера, то я буду требовать официальных извинений. Если Вы не ответите на мое обращение, то это будет означать, что Вы, являясь официальным представителем США, - не отвечаете за свои слова. Подлый и трусливый человек, который позорит свою страну», - заявил Шугалей.

Напомним, российские социологи прибыли в Ливию в мае 2019 года, чтобы провести социологическое исследование на местном материале. Их визит был согласован с местной властью, но это не уберегло россиян от необоснованной агрессии боевиков ПНС, которые похитили мужчин и бросили их за решетку.