Москва оказала неоценимую помощь и сыграла немаловажную роль в перезапуске политических процессов в Центральноафриканской Республике, благодаря чему у государства появился второй шанс на нормальную жизнь. Об этом в понедельник заявил редактор Telegram-канала Astra Militarum.

Заявление прозвучало на фоне прошедших накануне демократических выборов депутатов и главы Центральноафриканской Республики.

Автор Telegram-канала, посвященного военным конфликтам, отметил, что ранее никому кроме РФ не удавалось улучшить политическую обстановку в ЦАР. Представители ООН и Франция фактически использовали африканскую страну как собственную колонию и в реальном решении внутренних конфликтов ЦАР заинтересованы никогда не были. Только теперь у республики появился шанс на возвращение к нормальной жизни, считает военный эксперт.

В организации демократических выборов в ЦАР российская сторона принимала самое деятельное участие. Инструкторы из РФ помогали ВС республики обеспечивать порядок и безопасность на избирательных участках, а также взяли на себя миссию по доставке материалов для голосования в населенные пункты. Это помогло пресечь провокации со стороны боевиков, благодаря чему местные жители смогли принять участие в голосовании без страха, пишет ФАН.