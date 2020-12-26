Эксперт: Созданием двигателя ПД-14 Россия показала, что ее рано списали со счетов в гражданском авиастроении

Сегодня, 17:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперт: Созданием двигателя ПД-14 Россия показала, что ее рано списали со счетов в гражданском авиастроении

В России совершил первый полет самолет с двигателем ПД-14 турбовентиляторного типа. 

Это первый такой мотор, созданный отечественными специалистами. И, конечно же, его не смогли обойти вниманием на Западе. 

Авиационный эксперт Энтони Ангренд высказал мнение по поводу полета МС-21 с российским двигателем, пишет «Военное обозрение». Он подчеркнул, что после введения этого двигателя в производство, у западных авиагигантов появится серьезный конкурент. 

Ранее на Западе заявляли, что Россия не сможет войти на рынок пассажирской авиации в ближайшие годы. Но создание ПД-14 опровергло эти заявления. Россия сможет с этим двигателем разрушить межкорпоративную монополию американского «Боинга» и европейского «Эйрбаса».

Как отмечает эксперт, многие предполагали, что западные санкции серьезно ударят по российской авиации. Но Россия ушла от необходимости закупать для своих самолетов Pratt&Whitney PW1000G американского производства. Компания «Пермские моторы» создала замену импортному двигателю, и это, по сути, стало новой ступенью в российском гражданском авиастроении. 

Представители компании «Пермские моторы» отмечают, что создание ПД-14 стало возможным в том числе за счет многолетнего опыта работы над моторами Д-30 и ПС-90А. Их модернизация стала шагом к созданию авиационного двигателя пятого поколения, который будет использоваться при сборке российского авиалайнера МС-21. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Шугалей потребовал официальных извинений от госсекретаря США

Сегодня, 19:59

Россия уже второй раз дает надежду ЦАР на мирную жизнь

Сегодня, 19:24

Эксперт: Созданием двигателя ПД-14 Россия показала, что ее рано списали со счетов в гражданском авиастроении

Сегодня, 17:39

Военные России получат «убийцу подлодок» на базе вертолета Ка-65

Вчера, 11:14

Полковники запаса рассказали о цели российских ЧВК

Вчера, 09:54

«Всем достанется»: что США скрывают, заявляя о «российской агрессии»

26-12-2020, 23:54

Модернизируемую атомную подводную лодку «Леопард» вывели из эллинга

26-12-2020, 16:24

СМИ: в следующие четыре года Россия займет 10% мирового рынка истребителей

26-12-2020, 10:54

Санкции США призваны навредить российской авиапромышленности

23-12-2020, 14:49

Шойгу: российские миротворцы не допустили серьезных инцидентов в Нагорном Карабахе

21-12-2020, 19:19

Издание Sina: Россия подготовила для Украины и НАТО жаркую встречу в Крыму

21-12-2020, 16:59

Берлускони рассказал о тайных звонках Путина фельдмаршалу Хафтару

21-12-2020, 16:44

Анатолий Антонов подтвердил готовность России к прагматичному диалогу с США

21-12-2020, 16:29

Милонов считает, что всех участников «Дома-2» надо передать врачам

19-12-2020, 23:09

Эксперт: Запад «созрел» уничтожить Россию – осталось выбрать направление

19-12-2020, 14:44

В США раскритиковали создание РФ легкого одномоторного истребителя

12-12-2020, 19:34

Спецпосланник США по Сирии защищает радикальных боевиков в САР

11-12-2020, 15:19

Эксперт Багдасаров напомнил о неядерных угрозах безопасности существованию России

10-12-2020, 22:14

Иранского физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО

9-12-2020, 20:29

Россия готовит массовый запуск межконтинентальных баллистических ракет с дальностью более 10 тыс. километров

9-12-2020, 16:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров