Эксперт: Созданием двигателя ПД-14 Россия показала, что ее рано списали со счетов в гражданском авиастроении

В России совершил первый полет самолет с двигателем ПД-14 турбовентиляторного типа.

Это первый такой мотор, созданный отечественными специалистами. И, конечно же, его не смогли обойти вниманием на Западе.

Авиационный эксперт Энтони Ангренд высказал мнение по поводу полета МС-21 с российским двигателем, пишет «Военное обозрение ». Он подчеркнул, что после введения этого двигателя в производство, у западных авиагигантов появится серьезный конкурент.

Ранее на Западе заявляли, что Россия не сможет войти на рынок пассажирской авиации в ближайшие годы. Но создание ПД-14 опровергло эти заявления. Россия сможет с этим двигателем разрушить межкорпоративную монополию американского «Боинга» и европейского «Эйрбаса».

Как отмечает эксперт, многие предполагали, что западные санкции серьезно ударят по российской авиации. Но Россия ушла от необходимости закупать для своих самолетов Pratt&Whitney PW1000G американского производства. Компания «Пермские моторы» создала замену импортному двигателю, и это, по сути, стало новой ступенью в российском гражданском авиастроении.

Представители компании «Пермские моторы» отмечают, что создание ПД-14 стало возможным в том числе за счет многолетнего опыта работы над моторами Д-30 и ПС-90А. Их модернизация стала шагом к созданию авиационного двигателя пятого поколения, который будет использоваться при сборке российского авиалайнера МС-21.