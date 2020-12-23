Военные России получат «убийцу подлодок» на базе вертолета Ка-65

В России создается новейший военный вертолет Ка-65 «Минога» для уничтожения подводных лодок.

Планируется, что в 2028 году Ка-65 «Минога» заменит морально устаревший вертолет Ка-27.

Новейший вертолет сможет не только эффективно обнаруживать субмарины, но и уничтожать их, передает Avia.pro .

Ранее в Сети ранее появилась фотография разрабатываемого вертолета. Она была сделана в одном из сборочных цехов АО «Камов».

Ка-65 по размерам превосходит нынешний боевой вертолет. Эксперты отмечают, что, исходя из заявленных характеристик, он сможет действительно стать грозным противником даже для самых современных подводных лодок.

«Минога» сможет развивать скорость до 300 километров в час, а это даст возможность оперативно реагировать на любые угрозы. К тому же он будет оснащен мощным оружием, поэтому с легкостью будет при необходимости отвечать на них.

Ранее планировалось, что первый опытный образец вертолета Ка-65 будет презентован в 2020 году. Но, судя по всему, это презентация перенесена на более поздний срок. Скорее всего его презентуют в 2021 году.